国金证券与腾讯合推佣金宝首日测试 万二佣金挑战行业底线

路透上海2月20日 -中国中型券商国金证券(600109.SS)与互联网巨头腾讯(0700.HK)正式“联姻”后，其首个互联网金融产品--“佣金宝”周四正式测试，其在业内率先承诺的万分之二交易佣金费率，运行效果如何将决定该佣金水平能否成为新的行业底线。

由腾讯和国金证券联合冠名的腾讯股票频道(finance.qq.com)上，“佣金宝”今日已开始接受投资者开户和转户。国金证券相关人士介绍称，目前仍在对电脑终端版的佣金宝产品进行测试的过程中，在持续收集客户反馈及软件优化后才会正式上线，而手机版佣金宝未来亦将推出。

据佣金宝产品介绍显示，通过个人电脑终端实现7x24小时网上开户，成功开户后享受万分之二(含规费)交易佣金率；为股票账户保证金余额提供理财服务，预期收益率超银行活期储蓄利率10倍以上；同时免费赠送价值6,888元人民币/年的高端咨询产品。

国金证券相关人士不愿透露首日上线后的客户新开户数等数据，称这些数据算是商业秘密。

中国华泰证券(601688.SS)稍早将网上和手机开户的新客户的交易佣金率降至万分之三，已令券商业哗然一片。而另一家中型券商德邦证券亦在酝酿近期推行网络和手机客户万分之二的佣金率。

按行业惯例，券商收取的交易佣金中包括代监管部门收取的经手费、证管费等费用。万二费率意味着在扣除监管部门的规费后，券商已基本无钱可赚，所谓零佣金时代已到来。

前几年各地证券业协会为避免券商经纪业务佣金的恶性竞争，曾出台各地最低佣金标准，例如京广深推行的“万八”联盟。不过随着互联网金融的发展以及网络经纪业务的成熟，目前这些标准已悄然被打破。

华中一券商高管表示，“经纪佣金费率下降已是大势所趋，晚降不如早降，现在降还可以借此拉得更多客户。”

他透露，虽然经纪业务出现损失，但券商若能在融资融券等资金中介业务，或是代销产品等方面获得更多业务，也算是“堤内损失堤外补”。

国金证券与腾讯去年11月签署战略合作协议，双方将在网络券商、在线理财等方面展开排他性的深度合作，但国金证券最近否认腾讯将入股的传言。腾讯将通过核心广告资源推广国金证券网上平台，而双方合作的货币基金型客户保证金理财产品，目前已获得产品批文，预计2月底前上线。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。