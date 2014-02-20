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中国财经 | 2014年 2月 20日 星期四 15:57 BJT

腾讯和京东可能合并电子商务业务--报道

路透香港2月20日 -彭博周四引述两位匿名消息人士报导，腾讯控股(0700.HK)正在与京东商城(JD.com)洽商，将电子商务业务与后者合并。

报导引述一位消息人士称，双方在考虑几个选项，包括腾讯将网上购物业务并入京东，同时获得京东6%股份。

路透联系到腾讯时，腾讯拒绝置评。京东发言人对路透表示，就市场传言发表评论不符合公司政策。

21世纪经济报道周三引述未具名的投行消息人士报导，腾讯可能收购京东股份。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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