腾讯首次进行联贷 欲筹资2亿美元

路透香港1月8日 -汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中国网络巨头腾讯控股要筹备2亿美元贷款，这是其首次进行联合信贷。

该交易也是2014年香港启动的首笔联贷案，腾讯是今年进入香港市场融资的首个大陆借款方。

消息人士称，一小部分贷款用于一般性企业目的，腾讯现金充裕。“因此该公司可能只是要建立新的借贷关系，”一位消息人士指出。

台北富邦银行是共同主办行和簿记行，现在正邀请其他银行加入。

此项子弹式贷款包括定期贷款和循环信贷，利率为较Libor加码151个基点。

受邀银行承贷5,000万美元或以上获得牵头行和簿记行头衔，并获得40个基点的前端费用，综合费用为159个基点，承贷3,000万至4,900万美元的银行获得牵头行头衔，获得25个基点的前端费用，综合费用为156个基点。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。