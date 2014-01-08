腾讯首次进行联贷 欲筹资2亿美元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月8日 -汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中国网络巨头腾讯控股要筹备2亿美元贷款，这是其首次进行联合信贷。
该交易也是2014年香港启动的首笔联贷案，腾讯是今年进入香港市场融资的首个大陆借款方。
消息人士称，一小部分贷款用于一般性企业目的，腾讯现金充裕。“因此该公司可能只是要建立新的借贷关系，”一位消息人士指出。
台北富邦银行是共同主办行和簿记行，现在正邀请其他银行加入。
此项子弹式贷款包括定期贷款和循环信贷，利率为较Libor加码151个基点。
受邀银行承贷5,000万美元或以上获得牵头行和簿记行头衔，并获得40个基点的前端费用，综合费用为159个基点，承贷3,000万至4,900万美元的银行获得牵头行头衔，获得25个基点的前端费用，综合费用为156个基点。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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