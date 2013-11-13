腾讯控股第三季净利略逊预期

* 腾讯控股第三季净利按年升两成，略逊市场预期

* 期内电子商务交易业务收入劲升逾倍

* 探索拓展腾讯新闻的商业化

* 将增值服务进一步与移动互联网接轨

路透香港11月13日 -受电子商务、网上广告和网上游戏的收入增长带动，中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)2013年第三季净利按年增长两成，但其表现则略逊市场预期。公司目前正探索通过闪屏广告及信息流广告拓展腾讯新闻的商业化。

腾讯控股周三于港股收盘后公布，今年7-9月的净利为38.7亿元人民币，去年同期为32.2亿元，环比则增长5.1%。分析师此前预期腾讯第三季净利为39.4亿元。

同期公司收入同比升34.3%，为155.35亿元，环比则升8%，但这收入增速为自2007年以来最慢。

随着中国的移动互联网用户基数不断增加，智能手机愈来愈普及，功能不断增强，为腾讯在移动互联网方面造就了更大的发展空间，包括网络游戏、网络广告等互联网增值服务。

腾讯表示，公司在媒体平台的移动化方面取得重大进展。例如，透过手机应用以及在QQ手机版及微信上的插件，腾讯新闻显着扩大了用户基础。公司目前正探索通过闪屏广告及信息流广告拓展腾讯新闻的商业化。

于第三季，腾讯控股来自于互联网增值服务的收入为116.35亿元，按年增加25%，占收入总额的80.6%。至于网络广告业务收入则升37%，至13.9亿元，主要受社交网络效果广告及网络视频广告收入的显着增长推动。期内电子商务交易业务收入按年劲升108%，至23.59亿元，主要反映相关业务交易量大幅增长。

该公司拥有中国最大的网上社区--QQ即时通信，于三季末的总月活跃账户数目同比增加4%，至8.16亿。至于其网络通讯软件微信和WeChat的合并月活跃账户同比大增124%至三季末的2.72亿。

不过，由于付费用户从个人电脑转向移动终端，腾讯称第三季其增值服务注册账户数继续下滑。但公司正透过“超级会员”等以智能手机为主的订购服务，将其增值服务进一步与移动互联网接轨。

公布季度业绩前，腾讯股价受压，全日收低4.01%，跌穿400港元，报392.6港元；恒生指数.HSI则收挫1.91%。（完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良/曾祥进)

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