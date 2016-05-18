腾讯控股首季净利按年升33% 符合市场预期

路透香港5月18日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年首季净利按年增长33%，符合市场预期，增值服务业务及网络广告收益增长继续成为带动公司业绩上升的主要动力。

腾讯在港股收盘后公布，截至3月底止三个月净利为91.83亿元人民币，去年同期为68.83亿，其今年首季业绩与汤森路透SmartEstimate综合八名分析师平均预测的89.53亿元大致相符。

期内，该公司的收入按年上升43%至约320亿元人民币。其中增值服务业务收入同比增长34%至249.64亿元，当中网络游戏业务收入实现28%的增长。至于网络广告业务收入同比增长73%至47.01亿元。

腾讯股价今天收低1.1%报161.1港元，截至今天收盘今年以来累计涨5.6%，跑赢大市恒生指数.HSI同期逾9.5%的跌幅。（完）

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