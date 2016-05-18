腾讯控股首季净利按年升33% 符合市场预期

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月18日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年首季净利按年增长33%，符合市场预期，增值服务业务及网络广告收益增长继续成为带动公司业绩上升的主要动力。
腾讯在港股收盘后公布，截至3月底止三个月净利为91.83亿元人民币，去年同期为68.83亿，其今年首季业绩与汤森路透SmartEstimate综合八名分析师平均预测的89.53亿元大致相符。
期内，该公司的收入按年上升43%至约320亿元人民币。其中增值服务业务收入同比增长34%至249.64亿元，当中网络游戏业务收入实现28%的增长。至于网络广告业务收入同比增长73%至47.01亿元。
腾讯股价今天收低1.1%报161.1港元，截至今天收盘今年以来累计涨5.6%，跑赢大市恒生指数.HSI同期逾9.5%的跌幅。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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