腾讯注资第三方财富管理公司好买财富 互联网金融版图扩大

风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产 交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透上海12月16日 - 中国独立第三方财富管理公司--好买财富周一稍晚宣布，公司已于近日获得腾讯(0700.HK)的投资，这是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，腾讯的互联网金融版图继续扩大。
好买财富未透露此次获得注资的具体金额与股份占比，但好买财富表示，获得此轮注资后，公司管理层依然保持公司的控股。2012年底，联想控股旗下专业的投资机构君联资本已完成对好买的A轮注资，并将在此轮继续跟投。
好买财富新闻稿引述公司董事长杨文斌的话称，“此次得益于中国知名互联网公司腾讯的资金支持，我们将继续致力于帮助客户实现一站式的资产配置。”
他说，好买财富拥有业内少有的全产品线优势，代销的金融产品覆盖货币基金、债券基金、类信托产品、股票基金、私募和对冲基金等2,000多种。
腾讯相关负责人表示，“此次投资将用于好买财富的人才梯队、网络建设、数据清算和客户服务等各基础平台，以助力好买提升面向客户的金融服务体验。”
早在2008年，好买财富便成立好买基金研究中心，成为首家建立专业基金研究团队的独立第三方财富管理公司。2012年，好买财富获得中国证监会首批颁布的独立基金销售公司牌照。好买财富拥有覆盖宏观策略和各类产品线的研究与数据团队，并拥有自己开发的数据库系统、研究系统和TA交易系统。
此前，腾讯已开始其在互联网金融领域的布局，除与中国平安(601318.SS)、阿里巴巴集团等合资组建了国内首家网络保险公司外，稍早其与国金证券(600109.SS)达成战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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