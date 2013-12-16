腾讯注资第三方财富管理公司好买财富 互联网金融版图扩大

路透上海12月16日 - 中国独立第三方财富管理公司--好买财富周一稍晚宣布，公司已于近日获得腾讯(0700.HK)的投资，这是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，腾讯的互联网金融版图继续扩大。

好买财富未透露此次获得注资的具体金额与股份占比，但好买财富表示，获得此轮注资后，公司管理层依然保持公司的控股。2012年底，联想控股旗下专业的投资机构君联资本已完成对好买的A轮注资，并将在此轮继续跟投。

好买财富新闻稿引述公司董事长杨文斌的话称，“此次得益于中国知名互联网公司腾讯的资金支持，我们将继续致力于帮助客户实现一站式的资产配置。”

他说，好买财富拥有业内少有的全产品线优势，代销的金融产品覆盖货币基金、债券基金、类信托产品、股票基金、私募和对冲基金等2,000多种。

腾讯相关负责人表示，“此次投资将用于好买财富的人才梯队、网络建设、数据清算和客户服务等各基础平台，以助力好买提升面向客户的金融服务体验。”

早在2008年，好买财富便成立好买基金研究中心，成为首家建立专业基金研究团队的独立第三方财富管理公司。2012年，好买财富获得中国证监会首批颁布的独立基金销售公司牌照。好买财富拥有覆盖宏观策略和各类产品线的研究与数据团队，并拥有自己开发的数据库系统、研究系统和TA交易系统。

此前，腾讯已开始其在互联网金融领域的布局，除与中国平安(601318.SS)、阿里巴巴集团等合资组建了国内首家网络保险公司外，稍早其与国金证券(600109.SS)达成战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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