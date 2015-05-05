可穿戴科技的未来倚赖学术界，只有想不到没有做不到

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月5日 - 欲知可穿戴设备是什么、有可能是什么以及可穿戴设备的未来趋势，不妨将目光投到大牌科技企业与硅谷创业企业之外，看看学术界杂乱的实验室、枯燥的论文以及严肃的会议。

在那里你或将发现，可以通过舌头、皮肤或者大脑控制智能手机；你不仅可以通过智能手表也可以通过空气“触摸”到别人；你还可以通过调整声音、重量与色彩来改变食物的味道。

今天的许多可穿戴科技都源于学术论文、实验室以及笨拙的技术原型，而负责研究的科研工作者却鲜少得到应得的认可。

任何对可穿戴科技感兴趣的研究人员都可能看着当今的商业产品，然后说“我们20年前就做过这个了”，英国圣安德鲁斯大学人机交互学科教授艾伦·奎格利（Aaron Quigley）说道。

举多点触控技术为例：苹果 2007年在iPhone上推广上使用了这项技术，但日本研究人员暦本纯一（Jun Rekimoto）在那之前若干年就已使用了类似的技术。

那Apple Watch呢？其数字触控功能允许你发送涂鸦、“轻点”或者心跳给其他用户。十多年前，研究人员埃里克·保罗斯（Eric Paulos）就已开发了与之非常相似的Connexus，允许用户通过敲击、轻拍和触摸腕式设备来发送信息。

“我认为，当我们说所有这些技术中没有一种是全新的技术时，并非在贬低现在的新产品，”安大略的人类媒体实验室的研究人员保罗·施特罗迈尔（Paul Strohmeier）说道，“更多地是指出这款产品源于科学家们的研究，而大多数人对这些科学家毫不知情，这是承认他们贡献的一种方式。”

这些贡献并非都是空中楼阁。

施特罗迈尔和其他人正在研究如何让设备更容易进行交互。他的解决方案是：DisplaySkin。这是一个屏幕，像护手一样缠在手腕上，根据用户的眼球来调整显示。

其他的研究人员更为激进：譬如说，在空中的手指动作，或者知道你拿起了哪款设备并自动激活此设备的铃声。其他研究人员使用皮肤--将按钮投射到皮肤上，或者揉捏和挤压皮肤。另有一个是将微型触控板粘附到指甲上，这样就可以用手指进行浏览。

除了设备之间，还有人与人之间的联动。

研究人员认为，通过传递原本隐蔽的信息，人与人可以更好地相互理解：譬如晕动病患者戴上会发光的项饰，或者当坐下的一人对另一人有好感时会发光的双人座椅。

如果你能够传递非语言信号，为何不通过“多传感互联网”来传递这些信号呢？在出差？可以给你孩子的睡衣发送一个远程拥抱；或者通过小附件从一台手机向另一台传递香味；据上月在韩国参加会议的英国研究人员称，你甚至可以通过空气向另外一个人传递触觉。

如果能够传递感觉，为何不能改变感觉呢？

近期在新加坡参加会议的研究人员关注如何改变食物的味道。味道似乎不仅有关舌头，亦受听觉、视觉和触觉的影响。一个日本团队通过暗暗增加餐叉的重量，令食物感觉更重，因此改变了其味道。而两名英国的研究人员，通过音乐、虚拟实境耳机以及颜色来让食客觉得相似的食物更酸或者更甜。（完）