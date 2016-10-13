汇友科技入股网络广告媒体服务公司 涉资逾六千万美元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月13日 - 主要从事资产管理及直接投资业务的汇友科技(8088.HK)周四宣布入股网络广告媒体服务公司any.TV LIMITED，涉资逾六千万美元。
据公告，汇友科技将认购any.TV LIMITED经扩大后股本50.01%的股份，现金代价6,001.5万美元（约4.68亿港元）。
any.TV LIMITED主要从事Freedom ! Network的营运及发展，以提供网络广告媒体服务。后者为You Tube认可多频道网络之一，在全球拥有逾17.7万名伙伴频道、2.11亿名订阅者及合共460亿次观看次数。
汇友科技表示，董事会相信网络视频的崛起将令经扩大集团处于有利形势，使其成为此类新形式内容创作者的品牌，与营销的动力源。
截至今年3月底止年度，any.TV LIMITED录得收入2,007万美元，除税后亏损86万美元；3月末的未经审核综合资产净值约153万美元。
Freedom ! Network收取频道收入之5%至40%，而频道拥有人可无限使用Freedom ! Network全部服务，包括专业音乐库、图形及品牌工具等等。
汇友科技今早停牌，前收市价报0.082港元，明天复牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。