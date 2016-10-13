汇友科技入股网络广告媒体服务公司 涉资逾六千万美元

路透香港10月13日 - 主要从事资产管理及直接投资业务的汇友科技(8088.HK)周四宣布入股网络广告媒体服务公司any.TV LIMITED，涉资逾六千万美元。

据公告，汇友科技将认购any.TV LIMITED经扩大后股本50.01%的股份，现金代价6,001.5万美元（约4.68亿港元）。

any.TV LIMITED主要从事Freedom ! Network的营运及发展，以提供网络广告媒体服务。后者为You Tube认可多频道网络之一，在全球拥有逾17.7万名伙伴频道、2.11亿名订阅者及合共460亿次观看次数。

汇友科技表示，董事会相信网络视频的崛起将令经扩大集团处于有利形势，使其成为此类新形式内容创作者的品牌，与营销的动力源。

截至今年3月底止年度，any.TV LIMITED录得收入2,007万美元，除税后亏损86万美元；3月末的未经审核综合资产净值约153万美元。

Freedom ! Network收取频道收入之5%至40%，而频道拥有人可无限使用Freedom ! Network全部服务，包括专业音乐库、图形及品牌工具等等。

汇友科技今早停牌，前收市价报0.082港元，明天复牌。（完）

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