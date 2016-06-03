科技界大佬畅谈人工智能时代 马斯克语惊四座

路透加州帕洛斯福德庄6月2日 （记者 Liana B. Baker） - 特斯拉(TSLA.O)和SpaceX的首席执行官马斯克（Elon Musk）本周在一众科技界领袖面前表示，人工智能（AI）和机器学习将创造极其复杂和超凡的计算机，以致人类将需要在大脑中植入“神经链”（neural laces）才能不落后。

马斯克的可植入人机链接听着似乎是科学幻想，但科技界知名高管一再称，AI正接近改变日常生活。他们在网络出版物Recode本周召开的讨论会上如是说。

科技公司正投入对AI的研究，这并非什么秘密。据美国银行援引国际数据公司（IDC）研究结果的报告，到2020年AI产业规模将增长到700亿美元，远高于2013年的仅82亿美元水平。

AI通过梳理庞大的原始数据，来预测结果和识别规律。AI已运用于网络搜索系统、营销推荐功能、安全以及金融交易程式。美国银行的报告称，AI技术未来还将应用于无人驾驶汽车和服务机器人。

谷歌(GOOGL.O)首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）称，他认为AI“机会巨大”。皮查伊称，大约三到四年前谷歌首次开始将AI技术通过“深度神经网络”应用于语音识别软件，目前在机器学习方面领先亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)和微软等对手。

但皮查伊和其他人承认，打造自我学习的机器的工作仍处于初始阶段。微软的一款AI聊天机器人在Twitter上学会说种族主义言论后，微软作出道歉并将其下线进行修复。

亚马逊CEO贝索斯（Jeff Bezos）预计，AI将在未来二十年对人类社会产生深刻影响。

“技术真的还在早期，但我认为我们正接近一个黄金时代。未来发生的事情将令人非常兴奋。”他说道。

贝索斯称，亚马逊研究AI已最少有四年，目前有1,000名雇员从事Alexa研发。Alexa是亚马逊的智能语音助手。

贝索斯称，因拥有大量数据，亚马逊等大型科技公司目前有优势，但未来数年将涌现许多AI初创企业。

IBM(IBM.N)首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty）称，IBM自2005年开始开发沃森（Watson）超级计算机以来一直致力于仿真技术。罗睿兰将这种仿真技术称为认知系统。

罗睿兰称，“我认为五年内，认知智能毫无疑问将影响从医疗到教育再到金融服务的每一个决定”。

但马斯克才是语惊四座。据与会的HomeAdvisor新兴业务部门资深副总裁Adam Burrows所说，马斯克在会上谈论他可能开发植入人体用以加强人脑的技术。

“那已经让人思考哲学层面的问题，不理会谷歌或特斯拉明年将推出什么技术，”他说道。“那引发一个问题：如果我们成为电脑的一部分，我们还是人类吗？”（完）