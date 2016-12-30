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中国财经专栏 | 2016年 12月 30日 星期五 16:23 BJT

《A股技术分析》沪综指反复测试半年线支撑

作者 曾祥进

路透北京12月30日 - 中国股市沪综指.SSEC本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/2ijSCOT

沪综指本周围绕3,100点缩量震荡，5、10日短期均线压制大盘反弹，半年线则继续发挥支撑作用，目前该线在3,095点附近，大盘每次跌至其下均可见技术面叠加政策护盘双重支撑，料短线破位的可能性不大，后市股指料继续在半年线附近震荡整理。

短期技术指标方面，KDJ低位出现金叉后平走，MACD持续低位波动，不支撑大盘持续走低，连接年初以来多个重要低点形成的上升趋势线，目前仍位于半年线3,100点附近，对大盘继续发挥支撑作用。

较长期走势(周线图): reut.rs/2ijVECt

沪综指本周重心略下移，但仍在3,100点整数位之上，周K线形成第二个小十字星，显示下跌抵抗后多空续处于相对平衡，30周均线目前正上行靠近3,100点，有望加强后市支撑力度。3,100点下方为4月和8月两次反弹高点形成的密集成交区，技术支撑未见明显削弱，大盘料继续在当前点位震荡消化卖压，其后再现回升。（完）

(审校 张喜良)

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