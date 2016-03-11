《A股技术分析》沪综指料呈偏弱势震荡

2016年1月27日，北京一家券商营业部内一名股民在看电子屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/21lSP1T

本周沪指小幅冲高后震荡回落，维稳护盘力量逐渐不支，市场内生卖压持续上升，至周五大盘已跌破5、10、20日均线，弱势格局尽显，而2,800点技术支撑已基本耗尽，随着下周两会趋近结束，卖压将出现集中释放，短线大盘面临新一轮下跌，上档2,830-2,860点为短线强阻力区域，即便出现脉冲式反弹，之后料仍见回落。

短期多项技术指标均趋弱，KDJ高位死叉，MACD即将回落，布林通道中轨已破位，下轨正向2,700点下方移动，将牵引股指下行，趋向指标低位开始回升，显示新一轮趋势性行情开始形成，其重心明显偏向空方。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/21lSXyw

本周沪指冲高回落收中阴线，5周均线再次失守，上档10周均线持续下压，下周将位于2,860点附近，对大盘构成强阻力，而2,800点附近的技术支撑力量几近耗尽，一旦有效破位将引发集中抛压，中线大盘将再度向区间箱底运行。

整体看，沪指目前仍处于震荡横向移动格局，箱体运行时间已近两月，2,640点附近的区间下限的技术支撑力度持续减弱，中线看，再探前低2,638点并向下有效突破属大概率事件。（完）