《A股技术分析》沪综指料呈偏弱势震荡

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京3月11日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周小幅冲高后回落，大盘重心持续下移，2,800点附近维稳位置支撑渐失。技术面显示，大盘跌破短期多条主要均线，弱势尽显，且维稳实际上为未来积累下跌动量，沪综指下周料弱势震荡，一旦两会结束，政策性维稳买盘撤离，大盘将面临新一轮下跌；中线看，股指再度下探5周均线，横向平移震荡已近两个月并逐步接近尾声，未来大盘再度下探2,638点前低并有效破位是大概率事件。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/21lSP1T
本周沪指小幅冲高后震荡回落，维稳护盘力量逐渐不支，市场内生卖压持续上升，至周五大盘已跌破5、10、20日均线，弱势格局尽显，而2,800点技术支撑已基本耗尽，随着下周两会趋近结束，卖压将出现集中释放，短线大盘面临新一轮下跌，上档2,830-2,860点为短线强阻力区域，即便出现脉冲式反弹，之后料仍见回落。
短期多项技术指标均趋弱，KDJ高位死叉，MACD即将回落，布林通道中轨已破位，下轨正向2,700点下方移动，将牵引股指下行，趋向指标低位开始回升，显示新一轮趋势性行情开始形成，其重心明显偏向空方。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/21lSXyw
本周沪指冲高回落收中阴线，5周均线再次失守，上档10周均线持续下压，下周将位于2,860点附近，对大盘构成强阻力，而2,800点附近的技术支撑力量几近耗尽，一旦有效破位将引发集中抛压，中线大盘将再度向区间箱底运行。
整体看，沪指目前仍处于震荡横向移动格局，箱体运行时间已近两月，2,640点附近的区间下限的技术支撑力度持续减弱，中线看，再探前低2,638点并向下有效突破属大概率事件。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。