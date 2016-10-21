《A股技术分析》中国股市沪综指短线料反复测试年线

作者 曾祥进

路透北京10月21日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，反弹至3,080-3,100点区间回补9月向下跳空缺口后横向震荡。技术面显示，年线（3,086点附近）仍对大盘形成压制，3,100点之上压力逐级放大，料难现有效突破。

中线看，大盘重心小幅上移，周均线系统继续改善，但受3,140点附近中期压力线压制，大盘整体仍将在2,980-3,150点区间内呈现横向震荡格局，还不会有明确的突破方向。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2ep5imI

沪综指本周先抑后扬，短期均线仍保持多头格局对大盘形成支撑，虽然周五收盘站上年线（3,086点），但量能仍不足，且3,100点之上将进入前期高点密集成交区，料短线难现有效突破。

9月12日形成的3,078-3,040点下跳缺口本周得以填补，但10月10日留下的3,004-3,014点的上跳缺口仍对股指形成牵引，大盘冲高不成后仍有返身下跌的可能，惟3,000-2,980点将构成较强支撑区。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2ee2z2y

沪综指本周初下探至五周均线见底回升，显示周均线系统仍发挥多头支撑。连续两周上涨后，大盘仍运行于3月以来的大型收敛形态，上方压力线约在3,140-3,150点附近，虽有上试机会但目前未到突破时点，股指仍将在横向窄幅波动中运行。（完）