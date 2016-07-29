《A股技术分析》中国股市沪综指维持3000点附近震荡

作者 曾祥进

路透北京7月29日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先扬后抑，3,000点之上中期压力持续释放对大盘形成压制。

技术面显示，短期均线失守导致市场趋于谨慎，后市仍有震荡下行空间，但护盘托底资金随时涌现，整体股指仍维持3,000点附近震荡；中期看，2,940点附近具备一定中级支撑，沪市将进入第五个月横向波动，2,900-3,100点形成新的波动区间。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2ag5Wiy

沪综指本周冲高回落，3,000点以上的中期压力持续压制大盘，导致卖压出现集中释放，大盘终收于所有短期均线下方，市场情绪趋于谨慎。但盘口显示护盘力量始终存在，将弱化技术面压力，短线跌至2,940点附近将获得支撑，2,900点前期震荡区域附近多头料将更加积极承接。

技术指标方面，KDJ，MACD等均自超买区回落，目前在中值区域运行，短期对大盘不会形成拖累；量能上看，3,000点之上始终未能有效放大，导致获利盘不耐久盘集中出局，但若回落过程中持续缩量，亦显示卖压萎缩，利于大盘调整，而调整完毕后的上涨须要求量能明显放大的配合，日均3,000亿元以上成交额方能助股指对3,100点大箱顶位置发起攻击。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2a44Ryg

沪综指本周连续第二周收跌，反映从中线角度看，3,100点附近的大箱型顶部的压力仍大，需要较长时间震荡消化。5周均线本周虽失守但未发出中期向弱信号，10、20周及30周均线于2,940点附近汇集，对大盘形成较强支撑，故股指向下调整空间料不大，中期看股指在2,900-3,100点形成新的箱型波动区间。

今年来中国股市走势已被政策护盘力量主导，市场各方逐步形成了配合国家队波段操作的思维定式。月线图显示，下月大盘将进入第五个月横向波动，中线延续该形态的可能性较大，在保持大盘偏稳震荡中不断进行新股发行，同时以个股和板块的适度活跃吸引存量资金驻留是后期大盘运行主基调。（完）