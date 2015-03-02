高通发布第四代LTE车用调制解调器 车内云服务可期

路透底特律3月2日（记者 Paul Lienert） - 高通(QCOM.O)周一发布第四代LTE调制解调器，该产品将加强汽车通过网络与云服务的无线连接。

使用该技术的汽车应会在未来几年内上市。

汽车内置的高通骁龙X12和X5调制解调器能够帮助车主使用移动设备连接互联网服务，包括音乐下载和汽车诊断等。

“这些调制解调器将让汽车制造商和消费者获得最佳的车内体验，能够匹敌最好的智能手机，”高通负责业务开发的高级副总裁Kanwalinder Singh说道。“消费者对车内体验的预期受其智能手机体验的推动。”

Singh指出，新的调制解调器速度更快，将支持先进的远程信息技术和研发中的车内信息系统，这种汽车未来两三年内就可能上市。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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