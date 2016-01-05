Faraday公布概念电动赛车 能追上特斯拉吗？

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透拉斯维加斯1月4日（记者 Alexandria Sage） - 初创电动汽车企业Faraday Future周一简要介绍了一款高科技概念赛车，该公司希望藉此开发出一系列车型，在全球非油车市场挑战特斯拉和奥迪等巨头。
Faraday位于美国加州，乐视网(300104.SZ)创始人贾跃亭是其背后的支持者。该公司在成立18个月以来始终对其计划守口如瓶。拉斯维加斯消费电子展本周即将召开，这之前Faraday仍没有透露料于2017年面世的首款车的细节。
贾跃亭还投资了另外一家加州初创电动汽车企业Atieva，并在电动汽车领域有其他动作。
贾跃亭的资金实力让投资者们猜测Faraday能否与特斯拉一决高下，不过高管们坚定地认为这个不断扩大的市场能够容得下这两家企业。
Faraday研发和产品开发高级副总裁Nick Sampson表示，并不打算量产在拉斯维加斯展示的FFZERO1 Concept赛车。
“它更多的是证明可能性”，它使用的技术目前正在其他汽车上接受检验。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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