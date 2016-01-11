苹果注册多个汽车相关域名

路透1月8日 - 苹果(AAPL.O)已注册多个与汽车相关的域名，助燃外界对该公司计划开发汽车的猜测。

域名信息提供商Who.is的数据显示，苹果12月注册了apple.car、apple.cars和apple.auto等域名。

MacRumors周五率先报导这则消息，但称这些域名可能与苹果的CarPlay有关。借助CarPlay车载系统，车主手不离开方向盘就可访问iPhone通讯录、打电话或听语音邮件。

尽管苹果从未公开承认计划开发汽车，该公司一直积极从福特和奔驰等企业挖走汽车专家。（完）