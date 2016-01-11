苹果注册多个汽车相关域名

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月8日 - 苹果(AAPL.O)已注册多个与汽车相关的域名，助燃外界对该公司计划开发汽车的猜测。
域名信息提供商Who.is的数据显示，苹果12月注册了apple.car、apple.cars和apple.auto等域名。
MacRumors周五率先报导这则消息，但称这些域名可能与苹果的CarPlay有关。借助CarPlay车载系统，车主手不离开方向盘就可访问iPhone通讯录、打电话或听语音邮件。
尽管苹果从未公开承认计划开发汽车，该公司一直积极从福特和奔驰等企业挖走汽车专家。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。