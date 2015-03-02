高通发布第四代LTE车用调制解调器，车内云服务可期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律3月2日 - 高通 周一发布第四代LTE调制解调器，该产品将加强汽车通过网络与云服务的无线连接。
使用该技术的汽车应会在未来几年内上市。
汽车内置的高通骁龙X12和X5调制解调器能够帮助车主使用移动设备连接互联网服务，包括音乐下载和汽车诊断等。
“这些调制解调器将让汽车制造商和消费者获得最佳的车内体验，能够匹敌最好的智能手机，”高通负责业务开发的高级副总裁Kanwalinder Singh说道。“消费者对车内体验的预期受其智能手机体验的推动。”
Singh指出，新的调制解调器速度更快，将支持先进的远程信息技术和研发中的车内信息系统，这种汽车未来两三年内就可能上市。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)