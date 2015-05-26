安全专家“以身试法” 暴露飞机面临的更深层安全隐患

路透5月26日 （记者 Jeremy Wagstaff） - 安全研究人员克里斯·罗伯茨（Chris Roberts）上月登上了新闻头条，因他被美国联邦调查局（FBI）从纽约的一架飞机上带走，并被控通过（飞机）座椅底下的娱乐设施入侵飞行控制系统。

其他安全研究人员称罗伯茨引发了外界对一项更重大事宜的关注：即黑客们对联网程度日渐加深的飞机带来的威胁增多，而民航业却并未做好相应准备。FBI援引罗伯茨的话称，他曾经“在一次航班中操控飞机进行侧向运动”。

罗伯茨透过他的律师称，他唯一的兴趣是“增强飞机的安全性”。

“这将驱动变革。这将迫使（民航业内的）组织进行应对，”乔纳森·巴特（Jonathan Butts）说道，他曾经是美国空军的研究员，现在运营着一家公司，为民航业和其他行业解决IT安全性问题。

随着民航业采纳类似于互联网上所使用的通信协议连接驾驶舱、客舱和地面控制，该行业亦将面临困扰金融、油气和医药等其他行业的安全隐患。

“这个巨大的（安全）问题已经迫在眉睫，”布拉德·海恩斯（Brad Haines）说道，他是罗伯茨的朋友，也是一名专注于民航安全的研究人员。“难道你们要把发出预警的信使给毙了？”

马克·加齐特（Mark Gazit）是以色列安全公司ThetaRay的首席执行官，他表示，相比罗伯茨之类的人，更令人担忧的是正在私下里研究飞机系统的黑客们。加齐特的团队发现有互联网论坛用户宣称曾入侵（飞机系统），譬如侵入客舱食品菜单来订免费饮料和食物。

听起来这像是足够无害的行为，但加齐特称他在其他行业看到过一个相似的模式：从无关紧要的“小打小闹”发展成更加严重的入侵行为。“事情总是这么开始的，”他说道。

驻新加坡的机上娱乐系统专家拉尔夫·卡波斯（Ralf Cabos）称，罗伯茨案件发出的危险信号已经令一些航空公司感到不安了。

他表示，在最近的一场行业展会上，一位航空公司官员担忧（航空公司）更多提供机上WiFi的趋势将令黑客能够从远程入侵飞机。另外一名高级官员则要求在讨论任何交易前，供应商们必须证明他们的机上娱乐系统不会与关键的飞行控制系统连接。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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