太平洋证券与京东子公司合作打造在线证券业务

路透上海12月24日 - 中国中型券商--太平洋证券股份有限公司(601099.SS)周三稍晚公告称，其与国内电商巨头京东(JD.O)旗下网银在线（北京）科技公司签约， 双方拟合力打造网银在线证券板块。

公告指出，双方合作将遵循行业各项监管条例，在合法合规的范围内，从证券账户、行情、资讯、三方支付、证券交易等多方面开展互惠互利的业务合作，并合力设计开发出适合客户需求的互联网证券产品。

双方就此合作事项尚处于起步阶段，相应的产品仍处于前期调研、设计阶段。本次合作协议的有效期至2015年底。

太平洋证券指出，其与网银在线开展证券业务合作，是公司对互联网金融业务模式的探索，将有利于扩大公司影响力，丰富公司业务模式。

不少中小型券商将抢滩互联网业务作为未来其业务转型，与大型券商竞争的一个重要方向。此前已有多起合作计划公布，例如国金证券(600109.SS)与腾讯(0700.HK)、东吴证券(601555.SS)与同花顺(300033.SZ)、大智慧(601519.SS)拟吸收合并湘财证券等。

太平洋周三收报12.31元，跌0.82元或6.25%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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