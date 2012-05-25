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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 25日 星期五 09:07 BJT

苹果蝉联全球最具价值品牌--研究

市场研究机构Millward Brown发布的年度品牌研究报告显示，苹果过去一年中仍是全球最具价值品牌，榜单前10名中科技类公司有七家。该研究机构称，科技品牌的强势体现了科技在现代生活中发挥的重要变革作用。

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