科技企业争相大兴土木 或陷入“园区诅咒”

路透西雅图/旧金山5月27日(记者 Bill Rigby/Alistair Barr) - 尽管多数美国企业正在节省房地产方面的开支，但美国四家最具影响力的科技企业却各自规划着自己的新总部。这些建筑或许能因大胆夸张的造型而获得普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)。

亚马逊上周透露，公司计划在西雅图市区搭建三个绿色球体。此前，苹果公司计划建造一栋圆形“宇宙飞船”大楼、Facebook则计划修建一座弗兰克·盖里（Frank Gehry）设计的开放式办公室大楼，谷歌新总部也有望角逐这一建筑奖。

华盛顿大学历史学副教授奥马拉(Margaret O'Mara)表示：“这代表着一种渴望，一份声明，即我们是与众不同的，我们很特别。我们已经改变了世界，我们还将继续改变它。”奥马拉曾撰写关于硅谷建筑的文章。

“这也是各公司财力雄厚的表现。他们的现金很充裕。”

但历史上，当一家公司开始迷恋于大兴土木时，往往预示着这家公司已达到命运的顶峰。这些奇幻的建筑可能最终沦为成本高昂的纪念碑，企业也失去对核心业务的关注。

Ram Partners对冲基金经理杰夫·马修斯（Jeff Matthews）表示：“我一直在想，苹果的‘宇宙飞船’会被冠以‘死亡星球’的绰号，因为这项工程如此巨大，时机也如此不好。”他解释道，这栋建筑的崛起正值苹果公司产品周期可能走向成熟之际。“这是一个非常典型的反向指标。”他已经不再持有苹果的股票。

RCM Capital Management LLC负责运营科技投资基金的沃尔特·普莱斯（Walter Price）认为：“公司建造大型总部，通常是在他们发展很好，有很好前景的时候，也往往是他们的股价最高时。”他说，苹果、亚马逊、谷歌以及Facebook正在争相招募科技精英，富有吸引力的总部大楼有助于实现这一目的，但苹果的计划并未受到投资者很好的认可。RCM科技基金也不再持有苹果股票。

亚马逊的总部设计上周提交到西雅图市规划当局，包括三个高度约为30米的金属和玻璃框架的球形建筑，这将成为亚马逊三座新建摩天大楼的核心。

新建筑将具备一系列内部空间充裕的相互交错的球体，以便容纳大量的植被，并提供宽敞的个人和团体工作空间。亚马逊拒绝就此进一步置评。

作为世界上最大的互联网搜索公司，谷歌在位于硅谷山景城的总部已经不够用了，计划在原总部附近再修建一座面积为110万平方英尺的园区。

这处名为“湾景”（Bay View）的新总部配有有九座大楼，呈水平弯曲状，用走廊和天桥相连接。任何同事之间的步行距离都不超过2.5分钟，旨在鼓励合作。谷歌发言人拒绝就此进一步置评。

Facebook则将合作的理念进一步延伸，规划中的Facebook West新总部是对现有门罗帕克总部的补充，总面积达到七个半足球场那么大。

苹果公司的创意最为大胆。这栋建筑面积280万平方英尺的环形玻璃建筑占地176英亩。这也是对苹果公司前CEO史蒂夫·乔布斯的一种纪念，他曾经称这栋建筑外形酷似飞船，并且在2011年辞世前参与过设计工作。

据报道，该项目造价可能高达50亿美元，大约可容纳1.2万名员工。苹果公司发言人拒绝发表评论。

资产管理公司Smead Capital Management主管比尔·司米德(Bill Smead)称，科技行业近年来积累了巨额资金，使得很多公司都出现了资本过剩。他说，“资本过剩的公司通常表现不好，资本过剩公司的领导者有时会浪费钱财。”他的公司管理着4.65亿美元资产，且未持有苹果、亚马逊、Facebook或谷歌的股票。

据当地官员透露，苹果、亚马逊和Facebook的总部建设计划并未获得税收减免或其他类似的财政优惠政策。谷歌是否获得了地方政府的优惠政策尚未可知。

尽管这些建设计划都彰显出企业的乐观情绪，但却有着在他们打造金字塔规模的大楼之际遭遇其他大型企业所陷入诅咒的风险。

纽约时报公司(NYT.N)、华尔街投行贝尔斯登和化学公司联合碳化（Union Carbide）等企业都在大兴土木后不久陷入困境。

数家科技企业也遭遇“园区诅咒”的痛击，其中包括曾经跻身全球第二大独立软件企业的宝蓝软件公司（Borland Software）。1990年代该公司斥资1亿美元修建办公楼，到2008年，其市值还不到办公楼的价值。

之后，雅虎(YHOO.O)、MySpace、因特通（Inktomi）、太阳微系统公司与硅谷图形SGI.O等企业要么出台打造豪华总部的计划，要么搬进这样的大楼，结果均走上下坡路。谷歌后来搬进了硅谷图形的园区，Facebook接手了太阳微系统的总部。(完)

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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