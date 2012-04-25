智能手机来势汹汹 相机仍屹立不倒

焦点：WTO简化贸易程序协议周三生效 有望提振全球经济
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)一项通过简化程序及通关手续以促进贸易的全球性协议周三生效，有望在2030年之前将全球经济提升0.5%，即便面临美国贸易保护主义再度抬头的威胁。
路透新加坡4月25日电（记者 Jeremy Wagstaff）---尽管手机、平板和电脑的飞速创新已然成为业界关注的焦点，相机却在坚守自己的阵地。
尽管照相手机对相机产生剧烈冲击，比如iPhone 4成为照片分享网站Flickr今年最受欢迎的摄影工具，相机仍有市场。今年1月，全球最大的相机生产国日本的相机出货量为2003年1月出货量的近三倍，当时照相手机才刚刚起步。
“几年来，大家一直认为智能手机将影响数码相机的销量，而实际情况却正好相反。”乔治城大学McDonough商学院的市场营销副教授Prashant Malaviya说道。
分析师和相机爱好者表示，这种现象的出现有很多原因。多数人指出，相机对专业和业余人士来说都将继续发挥独特作用，相机的未来究竟如何仍很难定论。
摄影是个人化明显的活动。我们可能愿意使用手机或卡片机拍照，但是多数人在重要时刻并不满足于这些基本的设备。NPD In-Stat去年11月进行的调查显示，尽管逾四分之一的美国照片是通过智能手机拍摄的，却有更多的人购买了可更换镜头或10倍变焦甚至更长焦的数码相机。
NPD In-Stat资深数字图像分析师Liz Cutting认为，这是因为拍摄重要家庭照片的人不愿使用不够好的设备。“数码相机显然没有消亡。目前的发展方向是智能手机无法触及的领域。大家认识到了这一点，选择购买高端数码相机。”
知名厂家因此受益，因消费者不愿信赖不知名的品牌。大家可能愿意尝试新品牌的手机、笔记本或电视，但是对待家庭摄影则更加谨慎。“相机代表品味，决定回忆的质量。”Cutting说道。
受益的厂商包括：佳能(7751.T)、尼康(7731.T)、索尼(6758.T)、奥林巴斯(7733.T)、宾得理光(7752.T)、富士胶片(4901.T)和松下(6752.T)。
一些人认为相机最终将被摄像机取代，也有人认为手机和相机最後将殊途同归。
Cutting指出，过去几个月推出的很多相机首次装备了WiFi芯片，令酷似手机式的照片分享成为可能。“分享必须容易实现，目前还没达到这种水平。”
随着相机变得越来越小，分享能力越来越强，手机也将加入目前只有相机才有的功能。IHS分析师Kun Soo Lee指出，推出具备1,200万像素照相能力的智能手机将推动“市场变革”。
传统相机厂商如何应对这些挑战还不明朗。正如国际数据公司（IDC）全球图像总监Christopher Chute所说：“一切都还是未知数。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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