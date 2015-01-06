戴姆勒自动驾驶概念车变身移动客厅

路透拉斯维加斯1月5日（记者 Paul Lienert） - 德国戴姆勒周一晚间在拉斯维加斯举行的国际消费类电子产品展览会（CES）上展示了梅赛德斯-奔驰F 015概念车，试图重塑消费者对自动驾驶汽车的预期。

“那些只关注技术的人没有注意到自动驾驶将如何改变我们的社会，”戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche说道。“汽车已经不再仅仅是交通工具，最终将变成移动客厅。”

F 015概念车内部空间宽敞，拥有类似客厅的四个座位。为了突出“奢华运动”主题，该车内部用胡桃木、纳巴革、光亮的铝和玻璃以及柔软蓝色LED灯装饰。

F 015可以手动驾驶或自动驾驶。当该车处于完全自动驾驶状态时，四个座椅可以旋转成让乘客面对面聊天的样子。当需要进行手动驾驶时，驾驶员的座椅会转向面向前方。

该车内部拥有六个电子显示屏，可以通过手势、眼球追踪或触摸的方式开启，实现与车外连接。

这些时髦的软硬件都被安装在了一辆很轻但耐撞的车上，车体成分包括碳纤维、铝和高强度钢。该车拥有电动机和氢燃料电池。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。