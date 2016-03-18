《A股技术分析》沪综指有效向上突破难度大

作者 曾祥进

路透北京3月18日 - 中国股市沪综指.SSEC本周连续上涨，两会之后政策护盘力度有增无减，权重股和小盘股轮番托拉助大盘上攻。技术面显示，量能有所放大市场得以激活，短线股指有望顺势震荡续升，但最终有效突破2,940一线的箱顶位置难度仍较大，且3,000点上方更是套牢压力重重，股指冲高震荡后将面临回落。

中线看，股指继续横向箱体内运行，10周均线的压力尚未完全释放，若量能不出现连续放大，大盘难以持续上攻，整体看继续维持区间震荡，下破前低的风险得以后延。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1SXzcgB

本周沪指连续上涨，在权重股护盘之后主力启动小盘股激活盘面并奏效，周五股指站至此前震荡拉锯两个多月的箱体上沿上方，短期均线系统形成多头排列，对大盘形成短期助涨和支撑，市场乐观情绪升温料有助大盘短线继续震荡盘升，但上档3,000点关口面临逐渐加大的套牢压力，大盘有效突破2,640-2,940箱体上沿难度仍大。

短期技术指标因大盘连续收涨有所改善，MACD持续走高，布林通道中轨失而复得，但KDJ出现轻微背离，显示股指冲高后震荡将逐步加剧。另外，本周一大盘在2,810-2,823点形成向上跳空缺口，随后的上涨维稳意味浓厚，小盘股的整体上涨短线炒作风格明显，使得该位置不具备突破型缺口的条件，意味着未来将予以回补，本轮反弹结束之后股指仍有回试2,800点的要求。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1SXzkg2

本周沪指形成向上跳空周阳线，周五并站至5周和10周均线之上，惟10周均线目前仍处于下行过程中，其技术压力有待持续释放，且本周的上涨主要依靠强力维稳和激发小盘股炒作引发，盘面显示在小盘股的快速拉升中，护盘资金在金融股上正有序退出，前期套牢盘和短线获利盘双重卖压正处于积聚过程中。

整体看，沪指虽然有向上突破震荡拉锯两个多月的2,640-2,940点大箱体上沿的意愿，但2,940-3,000点为年初暴跌的下跌中继区域，套牢压力巨大，且3,000点附近为去年6月中期下跌以来形成的下压趋势线位置，大盘难以形成有效突破，料冲高后大盘再回箱体，继续进行横向震荡，而中线下破前低的风险得以后延。（完）