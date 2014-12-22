小米又融资逾10亿美元 投资者包括GIC--消息

路透新加坡/上海12月22日 - 一位熟悉交易的消息人士表示，中国小米科技从投资者手中募资逾10亿美元，其中包括主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)，这次融资对小米的估值超过450亿美元。

募资消息首先由华尔街日报报导。该报还称，此轮融资由科技基金All-Stars Investment牵头，参与者包括俄罗斯科技基金DST Global和阿里巴巴集团(BABA.N)执行主席马云旗下私募股权公司云峰基金。

All-Stars Investment由摩根士丹利前分析师季卫东管理。

第二位消息人士称，新加坡淡马锡在小米此前一轮融资中买入少量股权后，GIC参与了此轮融资。

消息人士未获授权对媒体谈论此事，因此拒绝置名。小米和GIC拒绝发表评论。尚不能联系到季卫东就此报导置评。(完)

(编译 王兴亚; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。