小米又融资逾10亿美元 投资者包括GIC--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透新加坡/上海12月22日 - 一位熟悉交易的消息人士表示，中国小米科技从投资者手中募资逾10亿美元，其中包括主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)，这次融资对小米的估值超过450亿美元。
募资消息首先由华尔街日报报导。该报还称，此轮融资由科技基金All-Stars Investment牵头，参与者包括俄罗斯科技基金DST Global和阿里巴巴集团(BABA.N)执行主席马云旗下私募股权公司云峰基金。
All-Stars Investment由摩根士丹利前分析师季卫东管理。
第二位消息人士称，新加坡淡马锡在小米此前一轮融资中买入少量股权后，GIC参与了此轮融资。
消息人士未获授权对媒体谈论此事，因此拒绝置名。小米和GIC拒绝发表评论。尚不能联系到季卫东就此报导置评。(完)
(编译 王兴亚; 审校 李春喜)
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