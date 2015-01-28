腾讯、阿里巴巴成为中国最有价值品牌

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月27日 - 周二发布的报告显示，中国科技企业巨头腾讯(0700.HK)和阿里巴巴(BABA.N)首次打败国有企业，成为2015年中国最有价值品牌。
广告公司WPP(WPP.L)及其下属研究公司Millward Brown称，包括百度(BIDU.O)在内的中国互联网企业三巨头都在名单前五之列。
“就品牌价值而言，科技行业首次超越了银行业，”Millward Brown的BrandZ全球负责人Doreen Wang说道，并提到互联网金融的崛起和大银行利润的下滑。
该年度排名基于对品牌营收和消费者反应的分析，仅涉及中国上市企业。
报告显示，排名第一的腾讯品牌价值为660亿美元，同比上升95%。
Doreen Wang指出，腾讯的品牌价值已经超越了Facebook(FB.O)，位列全球最有价值科技品牌第五位，前四名分别为苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)、IBM(IBM)和微软(MSFT.O)。
报告称，阿里巴巴的品牌价值接近600亿美元，在中国排名第二。
去年的前两名为中国移动(0941.HK)和中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。