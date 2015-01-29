苹果在华表现卓越 不惧小米挑战

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透上海1月28日（记者 Adam Jourdan） - 苹果(AAPL.O)加大在华开店力度，利用高端优势抵御来自小米的竞争，不理会小米低价网上销售的策略。
苹果的季报大幅超越华尔街预期，假期iPhone销售创纪录，在华销售大增70%，录得创纪录的获利。
苹果在中国和巴西等新兴市场的业绩是对批评人士的回击，他们一年前质疑苹果不推出价格更低的手机与小米和三星(005930.KS)争夺对价格敏感客户的策略。
“长期来看，小米对苹果的威胁比三星等品牌更大，”Stratechery.com分析师Ben Thompson说道。“而苹果的应对方法是避其锋芒，进一步差异化，而不是试图在价格上展开竞争。”
苹果计划到2016年在华新开约20家店，选址料在繁华地点，与香奈儿和爱马仕(HRMS.PA)等奢侈品牌比肩。
对于苹果来说，实体店有助于保持其高端形象，从产品到店内服务甚至于包装，从而让苹果可以卖出比竞争对手高得多的价格，保持利润率。
“如果只能从网上买苹果产品，那么用户体验就不一样了，大家可能就不那么想买了。毕竟很贵。”江苏一名24岁的顾客说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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