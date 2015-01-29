苹果在华表现卓越 不惧小米挑战

路透上海1月28日（记者 Adam Jourdan） - 苹果(AAPL.O)加大在华开店力度，利用高端优势抵御来自小米的竞争，不理会小米低价网上销售的策略。

苹果的季报大幅超越华尔街预期，假期iPhone销售创纪录，在华销售大增70%，录得创纪录的获利。

苹果在中国和巴西等新兴市场的业绩是对批评人士的回击，他们一年前质疑苹果不推出价格更低的手机与小米和三星(005930.KS)争夺对价格敏感客户的策略。

“长期来看，小米对苹果的威胁比三星等品牌更大，”Stratechery.com分析师Ben Thompson说道。“而苹果的应对方法是避其锋芒，进一步差异化，而不是试图在价格上展开竞争。”

苹果计划到2016年在华新开约20家店，选址料在繁华地点，与香奈儿和爱马仕(HRMS.PA)等奢侈品牌比肩。

对于苹果来说，实体店有助于保持其高端形象，从产品到店内服务甚至于包装，从而让苹果可以卖出比竞争对手高得多的价格，保持利润率。

“如果只能从网上买苹果产品，那么用户体验就不一样了，大家可能就不那么想买了。毕竟很贵。”江苏一名24岁的顾客说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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