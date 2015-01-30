加快发展云计算 到2020年成为信息化重要形态--国务院

路透北京1月30日 - 中国国务院周五发文，明确提出要加快发展云计算，支持云计算与物联网、移动互联网、互联网金融等的融合发展与创新应用。到2020年，云计算成为中国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。

中国政府网刊登的“关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见”要求，到2017年，中国云计算服务能力大幅提升，创新能力明显增强，在降低创业门槛、服务民生、培育新业态、探索电子政务建设新模式等方面取得积极成效，云计算数据中心区域布局初步优化，发展环境更加安全可靠。

意见从壮大新业态、强化产业支撑、加强安全保障三个方面提出六项主要任务，包括增强云计算服务能力，大力发展公共云计算服务，引导企业采用安全可靠的云计算解决方案。

提升自主创新能力，突破云计算和大数据关键核心技术，加强需求对接和市场应用，促进产业链协同创新。探索电子政务云计算发展新模式，鼓励应用云计算整合改造现有电子政务信息系统，实现整体部署和共建共用，加大政府采购云计算服务力度，大幅减少政府自建数据中心数量。

加强大数据开发与利用，出台政府机构数据开放管理规定，在疾病防治、灾害预防、社会保障、电子政务等领域开展大数据应用示范。统筹布局云计算基础设施，加快信息网络基础设施优化升级，支持绿色云计算中心建设，避免云计算数据中心和相关园区盲目建设。

提升安全保障能力，研究完善云计算信息安全政策法规，加强评估审查和监测，支持云计算安全产品的研发生产和推广应用。

意见明确，促进云计算发展，一要完善市场环境，完善准入制度和相关网络政策，逐步建立云计算信任体系。二要建立健全相关法规制度，出台政府和重要行业采购使用云计算服务相关规定，明确安全管理责任。

同时要加大财税政策扶持力度，完善政府采购云计算服务配套政策，明确相关适用税收优惠政策。完善投融资政策，引导设立云计算创业投资基金，加大融资和信贷支持。建立健全标准规范体系，研究制定云计算技术、服务、设施和安全保密等方面的标准规范。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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