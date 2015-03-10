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中国财经 | 2015年 3月 10日 星期二 17:56 BJT

Twitter开设香港办公室 获得开拓内地广告市场桥头堡

路透北京3月10日（记者 Gerry Shih） - Twitter (TWTR.N)周二称，已经在香港设立办公室，这是其在大中华区首个办公室。中国内地用户无法访问Twitter网页。

Twitter称，Peter Greenberger负责的香港办公室将有助于公司获得中国市场的广告营收，即使中国内地用户还看不到这些广告。

Twitter四季度广告营收为4.79亿美元。Twitter在全球拥有2.88亿用户。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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