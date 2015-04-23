中兴向华为发出律师函 指责华为侵犯其拍照技术专利

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月23日（记者 Gerry Shih） - 中兴(000063.SZ)向华为发出律师函，称华为侵犯其拍照技术专利，并威胁采取法律行动。这是中国智能手机专利战开始的信号。
广东广和律师事务所受中兴委托，在日期为4月21日的律师函中称，华为刚刚发布的荣耀X2和P8智能手机涉嫌侵犯中兴的拍照技术专利。
中兴努比亚4月22日在其官方微博上刊登了该律师函，并称“面对华为技术有限公司的大范围抄袭，我们觉得是时候站出来，用法律维护行业良性竞争秩序。”
华为周四发布声明予以否认。
“华为没有使用友商在所谓律师函里提到的专利。我们非常重视保护自己的知识产权，同时也非常尊重他人的知识产权。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。