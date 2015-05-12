库克称苹果在与阿里巴巴商谈Apple Pay入华--新华社

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海5月12日 - 新华社周二发布对苹果(AAPL.O)首席执行官库克的采访，库克称苹果正在与中国的银行和阿里巴巴(BABA.N)探讨在中国推出苹果的移动支付系统。
“我们非常希望在中国推出Apple Pay，”库克在访华时对新华社说道。“我非常看好Apple Pay在中国的前景。”
无法立即联系到苹果对报导发表评论。
苹果称，Apple Pay移动支付方式去年9月在美国推出，迅速开始处理比其他“非接触式”支付方式合计更多的交易量。
库克表示，Apple Pay在中国可能发展得更快。
阿里巴巴创始人马云去年10月曾表示，对与苹果在Apple Pay上合作持开放态度。
库克在接受新华社采访时还指出，苹果希望继续在华增开新店，打算到明年将店铺数量从目前的22家增加到40家。
他表示，此次访问中国主要是为了Apple Pay入华问题，以及保护森林的环保倡议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。