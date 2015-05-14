阿里巴巴将重兵投入国际化--CEO张勇

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 阿里巴巴(BABA.N)新CEO张勇称，公司将重兵投入国际化。
“我们一定要走向国际化，”张勇上任后首次发表讲话时说道。
张勇表示，将组建国际化的团队，用国际化的思维方式管理业务，走到“从世界到中国、中国到世界”的贸易。
阿里巴巴新闻网站Alizila援引张勇指出，阿里巴巴将继续重兵投入新的和现有的国际业务，包括全球速卖通和天猫国际等。
张勇表示，阿里巴巴不走向国际化就无法实现马云设定的102年征程。
今年前三个月，阿里巴巴中国商务业务营收增长39%至22亿美元，国际商务业务营收增长27%至2.64亿美元，仅占总营收的9%，上年同期占比11%。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)