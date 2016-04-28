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中国财经 | 2016年 4月 28日 星期四 13:39 BJT

小米计划今年智能家用设备销售增加一倍至100亿元

路透北京4月28日 - 中国智能手机厂商小米副总裁刘德周四称，小米计划今年将电饭煲、空气净化器等智能家用技术设备的销售翻番。

刘德在北京举行的全球移动互联网大会上对记者们表示，小米预计今年智能家用设备的销售达到100亿元，前一年的销售额为50亿元。

刘德还表示，小米计划将中国的实体零售店数量增加到60家。

研究公司TrendForce的数据显示，2016年一季度，小米的智能手机出货量位列全球第五。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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