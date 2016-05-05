苹果在中国皮革产品“IPHONE”商标诉讼中败诉

路透北京5月4日 - 中国《法制日报》报导，北京市高级人民法院近日终审认定美国苹果公司在“IPHONE”商标异议复审行政纠纷一案中败诉。

报导称，北京市高级人民法院判定新通天地公司获得“IPHONE”第18类商标权归属。

苹果拒绝发表评论。

2007年，新通天地公司向商标局提出注册第6304198号“IPHONE”商标申请，申请在国际分类第18类仿皮、牛皮、钱包、小皮夹、皮制绳索地等商品上使用。

商标局发布初审公告后，苹果公司在法定期限内提出异议。商标局经审理后裁定被异议商标予以核准注册。

苹果公司随后向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出异议复审申请，请求被异议商标不予核准注册。之后商标评审委员会作出被诉裁定，裁定被异议商标予以核准注册。

苹果公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求判决商标评审委员重新作出复审裁定。北京一中院经审理后驳回苹果公司的诉讼请求。

苹果公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院驳回了苹果上诉，称苹果公司提交的证据不足以证明其“IPHONE”商标于被异议商标申请前达到驰名程度，故被异议商标的申请注册符合法律规定。（完）