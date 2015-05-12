库克称苹果在与阿里巴巴商谈Apple Pay入华--新华社

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月12日 - 新华社周二发布对苹果 首席执行官库克的采访，库克称苹果正在与中国的银行和阿里巴巴 探讨在中国推出苹果的移动支付系统。
“我们非常希望在中国推出Apple Pay，”库克在访华时对新华社说道。“我非常看好Apple Pay在中国的前景。”
无法立即联系到苹果对报道发表评论。
苹果称，Apple Pay移动支付方式去年9月在美国推出，迅速开始处理比其他“非接触式”支付方式合计更多的交易量。
库克表示，Apple Pay在中国可能发展得更快。
阿里巴巴创始人马云去年10月曾表示，对与苹果在Apple Pay上合作持开放态度。
库克在接受新华社采访时还指出，苹果希望继续在华增开新店，打算到明年将店铺数量从目前的22家增加到40家。
他表示，此次访问中国主要是为了Apple Pay入华问题，以及保护森林的环保倡议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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