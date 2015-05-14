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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 17:12 BJT

阿里巴巴将重兵投入国际化--CEO张勇

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月14日 - 阿里巴巴 新CEO张勇称，公司将重兵投入国际化。

“我们一定要走向国际化，”张勇上任后首次发表讲话时说道。

张勇表示，将组建国际化的团队，用国际化的思维方式管理业务，走到“从世界到中国、中国到世界”的贸易。

阿里巴巴新闻网站Alizila援引张勇指出，阿里巴巴将继续重兵投入新的和现有的国际业务，包括全球速卖通和天猫国际等。

张勇表示，阿里巴巴不走向国际化就无法实现马云设定的102年征程。

今年前三个月，阿里巴巴中国商务业务营收增长39%至22亿美元，国际商务业务营收增长27%至2.64亿美元，仅占总营收的9%，上年同期占比11%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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