阿里巴巴将重兵投入国际化--CEO张勇

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月14日 - 阿里巴巴 新CEO张勇称，公司将重兵投入国际化。
“我们一定要走向国际化，”张勇上任后首次发表讲话时说道。
张勇表示，将组建国际化的团队，用国际化的思维方式管理业务，走到“从世界到中国、中国到世界”的贸易。
阿里巴巴新闻网站Alizila援引张勇指出，阿里巴巴将继续重兵投入新的和现有的国际业务，包括全球速卖通和天猫国际等。
张勇表示，阿里巴巴不走向国际化就无法实现马云设定的102年征程。
今年前三个月，阿里巴巴中国商务业务营收增长39%至22亿美元，国际商务业务营收增长27%至2.64亿美元，仅占总营收的9%，上年同期占比11%。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2