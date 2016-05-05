苹果在中国皮革产品“IPHONE”商标诉讼中败诉

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月4日 - 中国《法制日报》报道，北京市高级人民法院近日终审认定美国苹果公司在“IPHONE”商标异议复审行政纠纷一案中败诉。
报道称，北京市高级人民法院判定新通天地公司获得“IPHONE”第18类商标权归属。
苹果拒绝发表评论。
2007年，新通天地公司向商标局提出注册第6304198号“IPHONE”商标申请，申请在国际分类第18类仿皮、牛皮、钱包、小皮夹、皮制绳索地等商品上使用。
商标局发布初审公告后，苹果公司在法定期限内提出异议。商标局经审理后裁定被异议商标予以核准注册。
苹果公司随后向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出异议复审申请，请求被异议商标不予核准注册。之后商标评审委员会作出被诉裁定，裁定被异议商标予以核准注册。
苹果公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求判决商标评审委员重新作出复审裁定。北京一中院经审理后驳回苹果公司的诉讼请求。
苹果公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院驳回了苹果上诉，称苹果公司提交的证据不足以证明其“IPHONE”商标于被异议商标申请前达到驰名程度，故被异议商标的申请注册符合法律规定。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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