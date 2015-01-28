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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:14 BJT

腾讯、阿里巴巴成为中国最有价值品牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月27日 - 周二发布的报告显示，中国科技企业巨头腾讯 和阿里巴巴 首次打败国有企业，成为2015年中国最有价值品牌。

广告公司WPP 及其下属研究公司华通明略(Millward Brown)称，包括百度 在内的中国互联网企业三巨头都在名单前五之列。

“就品牌价值而言，科技行业首次超越了银行业，”华通明略全球BrandZ总裁王幸说道，并提到互联网金融的崛起和大银行利润的下滑。

该年度排名基于对品牌营收和消费者反应的分析，仅涉及中国上市企业。

报告显示，排名第一的腾讯品牌价值为660亿美元，同比上升95%。

王幸指出，腾讯的品牌价值已经超越了Facebook ，位列全球最有价值科技品牌第五位，前四名分别为苹果 、谷歌 、IBM 和微软 。

报告称，阿里巴巴的品牌价值接近600亿美元，在中国排名第二。

去年的前两名为中国移动 和中国工商银行 。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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