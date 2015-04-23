中兴向华为发出律师函，指责华为侵犯其拍照技术专利

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月23日（记者 Gerry Shih） - 中兴 向华为发出律师函，称华为侵犯其拍照技术专利，并威胁采取法律行动。这是中国智能手机专利战开始的信号。
广东广和律师事务所受中兴委托，在日期为4月21日的律师函中称，华为刚刚发布的荣耀X2和P8智能手机涉嫌侵犯中兴的拍照技术专利。
中兴努比亚4月22日在其官方微博上刊登了该律师函，并称“面对华为技术有限公司的大范围抄袭，我们觉得是时候站出来，用法律维护行业良性竞争秩序。”
华为周四发布声明予以否认。
“华为没有使用友商在所谓律师函里提到的专利。我们非常重视保护自己的知识产权，同时也非常尊重他人的知识产权。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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