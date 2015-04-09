小米在米粉节一天销售211万台手机 创吉尼斯世界新纪录

路透上海4月9日 - 中国知名智能手机厂商小米科技周四宣布，在周三（4月8日）米粉节那天，公司共售出手机211万台，刷新“单一网上平台24小时销售手机最多”的吉尼斯世界纪录。

今年米粉节自周三上午10点至晚10点，这一天的总支付金额突破20.8亿元人民币，为历届小米线上销售之最。至周三下午16:04，半场销售已突破15.7亿元，刷新了去年米粉节全天15亿元以及去年“双11”电商购物节全天15.6亿元的双重纪录。

小米公司董事长雷军表示，“40多年来是人生第一次打破世界纪录，我还是感到无比的自豪，也觉得无比的高兴。”

根据统计结果显示，此次米粉节还售出了超过3.86万台小米电视，超过7.9万台路由器以及超过77万个智能硬件设备。

每年4月初，小米公司都会举办“米粉节”为公司庆生。今年是小米公司成立五周年， 这次就成为公司史上规模最大的一次米粉节活动。

据国际数据调研机构IDC数据，去年小米在中国市场占有率达12.5%，升至第一名。去年公司实现6,112万台的手机销量和743亿元的含税销售额，今年公司目标是争取销售1亿台手机。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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