日本加快扶持无人机行业 以期形成国际竞争优势

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京3月9日 - 日本政府正在寻求加快制定有利于无人机行业发展的监管规定，以形成对美国同业的竞争优势。

从摩托车制造商雅马哈 到安全公司Secom Co 的日本企业都拥有无人机技术和服务，而首相安倍晋三任命的顾问们正在推动对该行业的监管进行改革。

机器人革新实现委员会（RRRC）是安倍晋三任命的一个咨询委员会，将对现有的无线电和民用航空法规进行评估，并制定无人机行业规范。另一个委员会则正在向企业征求意见，即如何在东京和其他大城市新设试验性无人机的经济特区。曾在2011年遭遇海啸和核泄漏灾难的福岛地区也可能成为机器人和无人机的“现场试验区”，且基本上不受监管约束。

“我们要关注全球无人机市场，从美国开始，考虑日本的发展方式，”RRRC负责人Tamotsu Nomakuchi说道。“这不是要复制其他市场，而是要学习他们并创造更好的产品。”

日本唯一涉及无人机的航空法规要求这些飞机要在低于150米的空域飞行，且要远离机场至少9公里。农业领域的无人机需要两名操作人员，并对周围环境采取预防措施。

日本自1980年代开始在农业上使用无人机，当时无人驾驶的雅马哈R-50直升机能够为稻田喷洒农药。现在，在农业领域使用中的无人机已经超过2,500架。

雅马哈发言人Kenji Otsuki告诉路透，该公司现在寻求将无人机技术应用到边境巡逻和油气管线检查领域。

Secom本月将启动一项专为小企业的服务，包括使用监控无人机对闯入者进行拍照。该公司发言人Asuka Saito表示，Secom还希望在2020年的东京奥运会上使用其安保无人机。

部分由于缺少室外测试飞行的监管规定，东京大学Phenox实验室的创始人之一Ryo Konomura开发了一款具备人工智能的室内无人机。

日本的无人机行业支持者将2015年称为“无人机时代的元年”。(完)