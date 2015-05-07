特写：美国科技行业需要女性 必须唤起在校女生的兴趣

分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
汤森路透基金会纽约5月5日（记者 Maria Caspani） - 纽约市程序员Bana Malik在很小的时候就对电脑和数学很感兴趣，她喜爱电脑游戏，比很多男性朋友更早使用电子邮件。
Malik刚刚在纽约哥伦比亚大学读书的时候选修了一门计算机课，但觉得自己与这个男性主导的环境格格不入。女性和少数群体试图在白人男性主导的行业工作时经常会有这样的感觉。
“我身边的女性很少进入这个（领域），因此我感觉自己并不真的需要这个，”31岁的Malik对汤森路透基金会说道。
专家们称，科技行业受性别比例失衡和缺乏包容性困扰，少数群体也会受到影响。
“如果（员工）不是多元化的，如何能满足多元化人群的需求呢？”一部有关该主题的纪录片导演Robin Hauser Reynolds接受汤森路透基金会采访时说道。
但情况并不总是这样。
Reynolds的纪录片名为《代码：调试性别失衡》（Code: Debugging the Gender Gap），讲述的是女性在计算机科学与技术早期发挥了关键作用。
生活在19世纪的英国数学家、拜伦勋爵的女儿Ada Lovelace是该领域的女性先锋之一。
电脑科学家、美国海军少将Grace Hopper被广泛认为是在20世纪50年代创造了突破性的编程语言。
美国国家科学基金会的数据显示，在20世纪80年代中期，美国计算机专业的学生中30-40%为女性，如今女学生的比例降到了16%左右。
科技巨头谷歌称，截至2014年1月，其全球员工中女性占了三成；Twitter女员工的比例也为三成，雅虎的女员工比例为37%。
Reynolds的纪录片在今年的翠贝卡电影节上播出，深入剖析了科技行业变成“男孩俱乐部”的原因。
Reynolds表示，“这是个文化问题，是个陈规旧习问题，”最早从教室里就开始了。
他指出，在中学里，在13岁左右以前，女孩和男孩在数学和理科上不相上下，但此后情况就变了。
“她们突然意识到自己的形象问题，不想成为学霸，希望成为受欢迎的酷女孩。”
很多在大学读计算机技术的年轻女性感觉被孤立，像Reynolds的女儿一样放弃，对技术男主导的这个世界感到沮丧。
“教学方式以及大学里的课程构成是部分问题，”Reynolds说道。
弗吉尼亚大学助理教授Joanne Cohoon表示，外界往往预期女孩与男孩的兴趣存在根本性的不同，这可能导致计算机技术等领域出现性别比例失衡。
Reynolds指出，如果计算机技术在美国是必修课，就像英国那样，那么女孩将在年轻的时候对这门课感到更加舒服。
“我们应该教育（女孩）说，你们可以（通过代码）接触到时尚、电影等很酷的东西。”
他表示，科技领域女性和少数族裔群体缺乏还导致一个经济问题。
白宫的一项研究表明，到2020年将产生140万计算机科学职位，但是仅有40万毕业生来填补这些空挡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。