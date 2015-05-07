《特写》美国科技行业需要女性，必须唤起在校女生的兴趣

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会纽约5月5日 - 纽约市程序员Bana Malik在很小的时候就对电脑和数学很感兴趣，她喜爱电脑游戏，比很多男性朋友更早使用电子邮件。

Malik刚刚在纽约哥伦比亚大学读书的时候选修了一门计算机课，但觉得自己与这个男性主导的环境格格不入。女性和少数群体试图在白人男性主导的行业工作时经常会有这样的感觉。

“我身边的女性很少进入这个（领域），因此我感觉自己并不真的需要这个，”31岁的Malik对汤森路透基金会说道。

专家们称，科技行业受性别比例失衡和缺乏包容性困扰，少数群体也会受到影响。

“如果（员工）不是多元化的，如何能满足多元化人群的需求呢？”一部有关该主题的纪录片导演Robin Hauser Reynolds接受汤森路透基金会采访时说道。

但情况并不总是这样。

Reynolds的纪录片名为《代码：调试性别失衡》（Code: Debugging the Gender Gap），讲述的是女性在计算机科学与技术早期发挥了关键作用。

生活在19世纪的英国数学家、拜伦勋爵的女儿Ada Lovelace是该领域的女性先锋之一。

电脑科学家、美国海军少将Grace Hopper被广泛认为是在20世纪50年代创造了突破性的编程语言。

美国国家科学基金会的数据显示，在20世纪80年代中期，美国计算机专业的学生中30-40%为女性，如今女学生的比例降到了16%左右。

科技巨头谷歌称，截至2014年1月，其全球员工中女性占了三成；Twitter女员工的比例也为三成，雅虎的女员工比例为37%。

Reynolds的纪录片在今年的翠贝卡电影节上播出，深入剖析了科技行业变成“男孩俱乐部”的原因。

Reynolds表示，“这是个文化问题，是个陈规旧习问题，”最早从教室里就开始了。

他指出，在中学里，在13岁左右以前，女孩和男孩在数学和理科上不相上下，但此后情况就变了。

“她们突然意识到自己的形象问题，不想成为学霸，希望成为受欢迎的酷女孩。”

很多在大学读计算机技术的年轻女性感觉被孤立，像Reynolds的女儿一样放弃，对技术男主导的这个世界感到沮丧。

“教学方式以及大学里的课程构成是部分问题，”Reynolds说道。

弗吉尼亚大学助理教授Joanne Cohoon表示，外界往往预期女孩与男孩的兴趣存在根本性的不同，这可能导致计算机技术等领域出现性别比例失衡。

Reynolds指出，如果计算机技术在美国是必修课，就像英国那样，那么女孩将在年轻的时候对这门课感到更加舒服。

“我们应该教育（女孩）说，你们可以（通过代码）接触到时尚、电影等很酷的东西。”

他表示，科技领域女性和少数族裔群体缺乏还导致一个经济问题。

白宫的一项研究表明，到2020年将产生140万计算机科学职位，但是仅有40万毕业生来填补这些空挡。（完）