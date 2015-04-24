Apple Watch今首发 米缸金融推出一款相关消费理财产品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海4月24日 - 全球高度关注的苹果(AAPL.O)新品Apple Watch周五起全球发售，中国互联网金融企业--米缸金融今亦推出与之相关的一款消费理财产品，投资者在投资一定金额外，除了享受利息外，还可免费获得一款Apple Watch。
投资者在一次性认购米缸金融此次推出的理财产品4.5万元人民币后，就可获得一款价值2,588元的运动版Apple Watch。而这笔投资在一年到期后，投资者还可以享受到4%的利息。这相当于投资者在获得相当于目前国内理财产品的平均收益后，还可获得一个Apple Watch。
据米缸金融新闻发言人傅睿侃透露，这款与Apple Watch挂钩的理财产品是限量的，因为目前Apple Watch的资源相对有限。目前中国消费者通过苹果官网订购Apple Watch，需要等到6月才能收到货。
这款与Apple Watch挂钩的理财产品，其实是米缸金融在生活理财产品方面的首次尝试。他说，保本保息以及热门消费品是该产品的两大卖点，产品背后是公司通过金融产品进行了精心设计，具有很强的可复制性，今后公司还会设计更多类似的消费理财型产品。
米缸金融是总部位于上海的一家互联网金融公司，注册资本1亿元，以P2P（个人对个人）和P2B（个人对企业）的网贷产品为主。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。