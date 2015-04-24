Apple Watch今首发 米缸金融推出一款相关消费理财产品

路透上海4月24日 - 全球高度关注的苹果(AAPL.O)新品Apple Watch周五起全球发售，中国互联网金融企业--米缸金融今亦推出与之相关的一款消费理财产品，投资者在投资一定金额外，除了享受利息外，还可免费获得一款Apple Watch。

投资者在一次性认购米缸金融此次推出的理财产品4.5万元人民币后，就可获得一款价值2,588元的运动版Apple Watch。而这笔投资在一年到期后，投资者还可以享受到4%的利息。这相当于投资者在获得相当于目前国内理财产品的平均收益后，还可获得一个Apple Watch。

据米缸金融新闻发言人傅睿侃透露，这款与Apple Watch挂钩的理财产品是限量的，因为目前Apple Watch的资源相对有限。目前中国消费者通过苹果官网订购Apple Watch，需要等到6月才能收到货。

这款与Apple Watch挂钩的理财产品，其实是米缸金融在生活理财产品方面的首次尝试。他说，保本保息以及热门消费品是该产品的两大卖点，产品背后是公司通过金融产品进行了精心设计，具有很强的可复制性，今后公司还会设计更多类似的消费理财型产品。

米缸金融是总部位于上海的一家互联网金融公司，注册资本1亿元，以P2P（个人对个人）和P2B（个人对企业）的网贷产品为主。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。