华为将在几内亚铺设4,000公里光缆

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透科纳克里7月24日 - 几内亚总统府周五发布声明称，中国科技企业华为未来两年将在几内亚铺设4,000公里的光缆，为大多数几内亚人提供高速互联网服务。
声明称，该项目耗资2.38亿美元，将从本周末开始，到2017年结束。声明还指出，几内亚将成为西非首个受益于如此广泛覆盖的国家。
几内亚是非洲最大的铝矾土出口国，大宗商品价格下跌和埃博拉疫情对其60亿美元的GDP构成冲击。
几内亚总统Alpha Conde正在寻求在10月举行的选举中连任。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。