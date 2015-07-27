华为将在几内亚铺设4,000公里光缆

路透科纳克里7月24日 - 几内亚总统府周五发布声明称，中国科技企业华为未来两年将在几内亚铺设4,000公里的光缆，为大多数几内亚人提供高速互联网服务。

声明称，该项目耗资2.38亿美元，将从本周末开始，到2017年结束。声明还指出，几内亚将成为西非首个受益于如此广泛覆盖的国家。

几内亚是非洲最大的铝矾土出口国，大宗商品价格下跌和埃博拉疫情对其60亿美元的GDP构成冲击。

几内亚总统Alpha Conde正在寻求在10月举行的选举中连任。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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