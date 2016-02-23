技术分析：现货金倾向回落至1178美元

(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡2月23日 - 现货金倾向回撤至每盎司1,178美元，因从2月11日高点1,260.60美元展开的修正尚未完成。

这次修正包含三波，C波预计跌至1,178美元，也就是2014年3月17日高点1,391.76跌至2015年12月3日低点1,045.85这段跌势的38.2%费波纳奇回档技术位。

只要金价仍徘徊在50%回档位1,219美元阻力的下方，目标将维持不变。若升破1,219美元，可能是修正完成的讯号，将再度上探1,260美元的61.8%回档技术位。(完)