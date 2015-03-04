苹果计划下周推送“Freak”安全漏洞的补丁

路透波士顿3月3日 - 苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)周二称，已经开发出补丁修复近期发现的“Freak”安全漏洞，该漏洞影响移动设备和Mac电脑。

发现该漏洞的研究人员指出，利用这一网页加密技术的漏洞，黑客可以监控苹果Safari和谷歌Android浏览器的用户通讯情况。

苹果发言人Ryan James表示，苹果已经开发出修复漏洞的软件升级，并将于下周推送。

谷歌发言人Liz Markman称，谷歌也已开发了补丁，并已提供给合作伙伴。不过她并未透露用户将于何时收到这些更新。

谷歌通常并不会直接推送Android系统的更新，而是由设备商和移动运营商来完成。

《华盛顿邮报》报导称，这一漏洞导致苹果和谷歌产品的用户在访问很多网站时容易遭到攻击。这些网站包括Whitehouse.gov、NSA.gov和FBI.gov等。

报导援引约翰·霍普金斯大学密码学专家Matthew D. Green指出，Whitehouse.gov和FBI.gov网站已经被修复，但NSA.gov仍有风险。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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