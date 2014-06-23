焦点：科技巨头竞相为可穿戴设备研发健康应用

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透旧金山6月23日（记者 Christina Farr） - 多年来，医疗技术公司一直在寻找能轻松监测糖尿病人血糖的方法，但成就甚微。如今，全球最大的移动技术公司纷纷参与这一研究。
数位熟悉相关计划的人士称，苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)以及谷歌(GOOG.O)都已经在着手血糖监测方面的研究。
消息人士称，这些公司都在网罗医学家和工程师，就在未来可穿戴设备上开发血糖监测功能征求美国监管机构的意见。
根据研究公司GlobalData，第一批技术可能受限，但这些企业最终会在血糖监测市场展开角逐。到2017年，全球血糖监测市场规模预计超过120亿美元。
美国糖尿病患者高达2,900万，由此产生的经济损失在2012年约为2,450亿美元，五年来的涨幅为41%。为了监测血糖水平，许多糖尿病患者每天扎手指的次数多达10次。
无创性技术将会形式多样。譬如，电子或超声波可通过皮肤测量血糖，分光镜可借助光穿透皮肤来进行测量。
“所有这些大企业都希望他们的手机能监测血糖，”强生旗下的LifeScan前首席技术官John Smith说。“做得好，会有丰厚的回报。”
苹果、谷歌及三星均拒绝发表评论。美国食品药品监督管理局旗下的化学和毒理学设备部门主任Courtney Lias对路透称，移动设备与血糖传感器的结合是“天作之合”。
矽谷的企业已经开始大举投资。
Medtronic(MDT.N)负责医疗技术的高级副总裁Stephen Oesterle近期表示，他目前认为谷歌会成为医疗设备企业的下一个劲敌。
“我们一年支出15亿美元用于研究和开发，其中多数用于开发，”他在近期的一个会议上说。“我所知道的是，谷歌一年支出80亿美元用于研发，而且大部分是投入到研究上。”
谷歌公布了其部分计划：已开发了一款可以检测血糖的“智能”隐形眼镜。该公司近期表示正寻求合作伙伴将这款眼镜引入市场。
三名来自供应链企业的消息人士对路透称，苹果的努力集中在iWatch上，该款设备有望在10月出货。但尚不清楚首批发布的产品是否包含血糖监测传感器。
三星是首批推出智能手表的科技企业之一，之后又引入了名为Simband的移动健康应用，可在智能腕带或其他移动设备上使用。
消息人士称，三星正与一些初创公司合作，在今后推出的Galaxy Gear智能手表上安装名为“信号灯”的血糖水平监测器。
软件开发商表示，希望将血糖数据集合在健康应用软件中，运动员和注重健康的用户对此尤其感兴趣。
经历多年失败后，许多医药科学家都对血糖监测方面的突破充满信心。三星前高级产品经理Jay Subhash就是对此持乐观态度的人之一，“要是哪天看到这种产品面市，我是不会吃惊的。”
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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