《热点聚焦》科技巨头竞相为可穿戴设备研发健康应用

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山6月23日（记者 Christina Farr） - 多年来，医疗技术公司一直在寻找能轻松监测糖尿病人血糖的方法，但成就甚微。如今，全球最大的移动技术公司纷纷参与这一研究。

数位熟悉相关计划的人士称，苹果 、三星电子 以及谷歌 都已经在着手血糖监测方面的研究。

消息人士称，这些公司都在网罗医学家和工程师，就在未来可穿戴设备上开发血糖监测功能征求美国监管机构的意见。

根据研究公司GlobalData，第一批技术可能受限，但这些企业最终会在血糖监测市场展开角逐。到2017年，全球血糖监测市场规模预计超过120亿美元。

美国糖尿病患者高达2,900万，由此产生的经济损失在2012年约为2,450亿美元，五年来的涨幅为41%。为了监测血糖水平，许多糖尿病患者每天扎手指的次数多达10次。

无创性技术将会形式多样。譬如，电子或超声波可通过皮肤测量血糖，分光镜可借助光穿透皮肤来进行测量。

“所有这些大企业都希望他们的手机能监测血糖，”强生旗下的LifeScan前首席技术官John Smith说。“做得好，会有丰厚的回报。”

苹果、谷歌及三星均拒绝发表评论。美国食品药品监督管理局旗下的化学和毒理学设备部门主任Courtney Lias对路透称，移动设备与血糖传感器的结合是“天作之合”。

硅谷的企业已经开始大举投资。

Medtronic 负责医疗技术的高级副总裁Stephen Oesterle近期表示，他目前认为谷歌会成为医疗设备企业的下一个劲敌。

“我们一年支出15亿美元用于研究和开发，其中多数用于开发，”他在近期的一个会议上说。“我所知道的是，谷歌一年支出80亿美元用于研发，而且大部分是投入到研究上。”

谷歌公布了其部分计划：已开发了一款可以检测血糖的“智能”隐形眼镜。该公司近期表示正寻求合作伙伴将这款眼镜引入市场。

三名来自供应链企业的消息人士对路透称，苹果的努力集中在iWatch上，该款设备有望在10月出货。但尚不清楚首批发布的产品是否包含血糖监测传感器。

三星是首批推出智能手表的科技企业之一，之后又引入了名为Simband的移动健康应用，可在智能腕带或其他移动设备上使用。

消息人士称，三星正与一些初创公司合作，在今后推出的Galaxy Gear智能手表上安装名为“信号灯”的血糖水平监测器。

软件开发商表示，希望将血糖数据集合在健康应用软件中，运动员和注重健康的用户对此尤其感兴趣。

经历多年失败后，许多医药科学家都对血糖监测方面的突破充满信心。三星前高级产品经理Jay Subhash就是对此持乐观态度的人之一，“要是哪天看到这种产品面市，我是不会吃惊的。”