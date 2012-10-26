（修正）科技巨擘准备向年底假期购物季冲刺

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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路透旧金山10月25日电(记者 Poornima Gupta/Alistair Barr)---消费类科技巨擘正整装待发，向可能是数年来竞争最激烈的假期购物季冲刺。这些企业本月公布的季度财报不尽人意。
投资者和消费者已然在很大程度上表现出对微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)等科技企业季度财报的失望。因而接下来的60天至关重要，届时各大科技巨擘都将以几乎前所未有的规模和速度展开厮杀。
就在周四，亚马逊在发布财报时将其Kindle Fire和苹果iPad mini进行了逐条对比。苹果执行长蒂姆·库克(Tim Cook)将微软的Surface平板电脑比喻成一辆既能飞又能游、开发过度的汽车。微软则称Surface的存储空间是iPad的两倍。
这三款平板电脑都将在假期季展开消费者争夺战。
Maritz Research科技和电信研究小组的战略咨询顾问Michael Allenson表示：“平板电脑领域是增长点的所在。这就是他们全力争夺的原因。个人电脑的出货量下滑，一些平板电脑购买者或许再也不会买个人电脑了。”
“去年的假期季，我们看到价格在200-300美元区间的平板电脑销量很好。今年，iPad mini和Kindle Fires是很好的礼物之选。他们希望借助这场东风，最大程度地占据市场。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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